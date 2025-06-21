FETÖ Firarisi Kırıkkale'de Sahte Kimlikle Yakalandı
Kırıkkale'de 6 yıl 6 ay hapis cezası bulunan FETÖ firarisi N.A., sahte kimlikle saklandığı adreste polis tarafından yakalanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi, sahte kimlikle saklandığı adreste polis tarafından yakalandı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A., başkası adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü şahıs, Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa