FETÖ firarisi kaçmaya çalışırken yakalandı 3. Sayfa Haberleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.T. isimli şüpheli, Bodrum'da yaşadığı evden kaçmaya çalıştığı esnada yakalanarak gözaltına altına alındı. Şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. - MUĞLA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Muğla 3. Sayfa Haberler

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