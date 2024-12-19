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FETÖ Firarisi Eski İlçe Emniyet Müdürü Yakalandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, FETÖ/PYD üyesi olmaktan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis Recep Ç. jandarma ekiplerince yakalandı. 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari, bir mobilya fabrikasında çalışırken tespit edilerek adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

FETÖ firarisi eski ilçe emniyet müdürü yakalandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında FETÖ/PYD üyesi olmaktan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis, Jandarma komutanlığı ekiplerince yakalandı.

İnegöl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, Tekirdağ'ın Saray ilçesi Emniyet Müdürlüğünde görev yaparken 2017 yılında FETÖ/PYD üyesi olmaktan görevden ihraç edilen ve yargılama sonucu 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen Recep Ç.(49)'yi İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında çalışırken yakaladılar. Adliyeye sevk edilen şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ Firarisi Eski İlçe Emniyet Müdürü Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
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