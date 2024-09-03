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FETÖ Firarisi Afyonkarahisar'da Yakalandı

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Afyonkarahisar'da yurt dışına kaçmaya çalıştığı iddia edilen FETÖ firarisi eski asker polis operasyonuyla yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, illegal yollardan yurtdışına kaçmaya teşebbüs eden M.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da yurt dışına kaçmaya çalıştığı iddia edilen FETÖ firarisi eski asker polis operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 2016 yılında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olma suçundan hakkında işlem yapılan, askeri personel olarak görev yaparken KHK kapsamında ihraç edilen M.B. isimli şahsın, İllegal yollardan yurtdışına kaçmaya teşebbüs ettiği bilgisini alan Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti. Şahıs polis tarafından yapılan yol uygulamasında yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Politika 3-sayfa Güncel Yargı Terör Polis

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