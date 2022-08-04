FETÖ firari sanığı jandarma tarafından yakalandı Şanlıurfa'da hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firari sanığı, jandarma tarafından yakalandı. Şanlıurfa'da hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firari sanığı, jandarma tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi M.E.A. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde firari sanık, Şanlıurfa kırsalındaki ikametinde gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen M.E.A., cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Şanlıurfa Jandarma 3. Sayfa Haberler

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