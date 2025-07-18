FETÖ Finansal Destek Sağlayan 23 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

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FETÖ silahlı terör örgütüne finansal destek sağladıkları iddia edilen HAKMAR ve TATBAK şirketlerinin yöneticileri dahil 23 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

FETÖ silahlı terör örgütü üyelerine ve ailelerine finansal destek sağladıkları öne sürülen HAKMAR marketler zinciri ve TATBAK grubu yönetim kurulu başkanı Z.D.'nin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ silahlı terör örgütünün finansal faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt üyelerine ve ailelerine finansal destek sağladıkları öne sürülen HAKMAR marketler zinciri ve TATBAK grubu yönetim kurulu başkanı Z.D.'nin de aralarında bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alınmış, soruşturma kapsamında HAKMAR Mağazacılık, HAKMAR Gıda ve TATBAK Gıda isimli şirketlere, şirket yönetimi için kayyum ataması kararı verilerek, şirketlerin yönetimi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu yetkililerine devredilmişti. Şirketler bünyesindeki 895 şubeye kayyum atanmıştı. Gözaltına alınan 23 şüphelinin emniyetteki işlemlerini sona erdi. Şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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