FETÖ elebaşı Gülen'in kuzenine Atatürk ve Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 12 yıl 8 aya kadar hapis talebi

ABD'de ölen FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen hakkında, sosyal medyadan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla 12 yıl 8 aya kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) ölen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen hakkında, sosyal medyadan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan sanal devriye faaliyetleri esnasında, şüpheli Kemalettin Gülen'in sosyal medyada suç içerikli paylaşımlarda bulunduğunun tespiti üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

İfadelerin düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtildi

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Gülen'in kullanmış olduğu sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı, ayrıca Mustafa Kemal Atatürk hakkında da "Putatürk" ve "Sabetayist dönme Kamal" ifadelerini kullandığı, böylece Atatürk'ün hatırasına da hakaret ettiği, dolayısıyla ifadelerin düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği kaydedildi.

Paylaşımları kendisinin yapmadığını söyledi

Şüpheli Gülen'in savunmasına da yer verilen iddianamede, söz konusu paylaşımların yapıldığı sosyal medya hesabının kendisine ait olmadığını, paylaşımları kendisinin yapmadığını, bu paylaşımları ve hesapları ilk defa gördüğünü ve üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söylediği aktarıldı.

12 yıl 8 aya kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Kemalettin Gülen'in "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçlarından toplamda 2 yıl 11 aydan 12 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. - İSTANBUL