FETÖ'den yargılanan sanık 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Haberler

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FETÖ'den yargılanan sanık 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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FETÖ'den yargılanan sanık 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kastamonu'da FETÖ/ PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da FETÖ/ PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde öğretmenken görevinden ihraç edilen M.K. hakkında açılan dava, Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Tutuksuz yargılanan M.K., SEGBİS sistemiyle katıldı.

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, M.K.nin 'terör örgütüne üye olma', 'sohbet yoluyla suça teşvik etme' suçlarından cezalandırılmasını ve hüküm ile birlikte sanığın tutuklanmasını talep ederek, mütalaasını mahkemeye sundu.

Mütalaa hakkında savunma yapan sanık M.K., "Tutuklama talebini kabul etmiyorum. Bildiğim her şeyi anlattım. 9 aylık hamilelik sürecimi cezaevinde geçirdim. Sıkıntılı günler geçirdim. Bir daha böyle şeyler yapmayacağım. Beraatını talep ediyorum" dedi.

Daha sonra mahkeme heyeti, M.K.'yi 5 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutuklanmasına yer olmadığına karar verdi. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Paralel Devlet Yapılanması, Fetullahçı Terör Örgütü, Terör Örgütü, Kastamonu, 3. Sayfa, Haberler

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