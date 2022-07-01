FETÖ'den yargılanan 16 sanık hakim karşısında

Kırıkkale'de, FETÖ/PDY soruşturmasında haklarında dava açılan ve aralarında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Makine Kimya Endüstrisi (MKE) eski personeli 16 sanığın duruşması yapıldı. Duruşma salonunda S.Ö., A.Y., M.A., A.Ş., E.Ö., A.P., O.A., İ.K., E.T., R.K., H.A., M.S.Y., T.Ç., H.L., Ş.Ö., ve A.B. ile avukatlar hazır bulundu. ByLock kullanıcısı, Zaman gazetesi üyeliği, okul ve dershanelerinde çalışma gibi çeşitli nedenlerden yargılanan 16 sanığın ifadesi alındı.

Duruşmada, tanıkların dinlenilmesinin ardından savunmalarını yapan sanıklar, suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. - KIRIKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa