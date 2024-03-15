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FETÖ'den ihraç polis Keçiören'de yakalandı

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Hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ'den ihraç edilen bir polis memuru, Ankara'nın Keçiören ilçesinde yakalandı. Şüphelinin örgüte bağlılığı ve Bylock kullanıcısı olduğu belirlendi.

Hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ'den ihraç polis memuru Ankara'nın Keçiören ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttükleri çalışmalar sonucunda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu olan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olup hakkında yakalama kararı bulunan ihraç polis Ü.Ö. isimli şüpheli, 14 Mart günü Keçiören ilçesinde saklandığı belirlenen adrese düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli Ü.Ö.'nün Bylock kullanıcısı olduğu, örgütün yapmış olduğu fişlemelerde örgüte en üst derecede sadakatle bağlı olduğu tespit edildi. Gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ü.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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