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FETÖ'den İhraç Edilen Polis Yakalandı

FETÖ'den İhraç Edilen Polis Yakalandı
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Kayseri'de, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş cezası bulunan eski polis memuru jandarma tarafından yakalandı.

Kayseri'de FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş cezası bulunan ihraç polis yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hüküm bulunan ihraç polis, Melikgazi ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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