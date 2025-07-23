FETÖ'den Hapis Cezası Olan Eski Hakim Yakalandı
Kastamonu'da, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan eski hakim Y.T. polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kastamonu'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski hakim, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucu, hakkında yakalama kararı bulunan eski hakim Y.T.'nin saklandığı yer tespit edildi. Firari durumdaki Y.T., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa