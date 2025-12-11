Haberler

FETÖ Üyesi ihraç polis memuru yakalandı

Kayseri'de, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ihraç polis memuru M.G. yakalandı. İstihbarat ve Terörle Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis memuru yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde; hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'bylock' kullanıcısı M.G. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.G.; cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Terör örgütlerine karşı sürdürdüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ



