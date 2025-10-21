FETÖ'den Hakkında Hapis Cezası Olan Kadın Çarşamba'da Yakalandı
Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay hapis cezası ile arandığı tespit edilen bir kadın, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
Yakalanan hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çarşamba Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa