FETÖ'den Hakkında Hapis Cezası Olan Kadın Çarşamba'da Yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan bir kadın jandarma ekiplerince yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay hapis cezası ile arandığı tespit edilen bir kadın, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Yakalanan hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çarşamba Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı
