FETÖ'den aranan şahıs tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Niğde'de FETÖ/PDY silahlı örgütüne üye olmaktan aranan bir kişi yakalandı.
NİĞDE (İHA) - Niğde'de FETÖ/PDY silahlı örgütüne üye olmaktan aranan bir kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri; FETÖ/PDY silahlı örgütüne üye olmaktan aranan H.G'nin Niğde'de olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, düzenledikleri operasyonla H.G'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NİĞDE
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa