FETÖ'den aranan şahıs tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FETÖ'den aranan şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
FETÖ'den aranan şahıs tutuklandı

Niğde'de FETÖ/PDY silahlı örgütüne üye olmaktan aranan bir kişi yakalandı.

NİĞDE (İHA) - Niğde'de FETÖ/PDY silahlı örgütüne üye olmaktan aranan bir kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri; FETÖ/PDY silahlı örgütüne üye olmaktan aranan H.G'nin Niğde'de olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, düzenledikleri operasyonla H.G'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NİĞDE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele, Niğde, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title