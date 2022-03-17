FETÖ'den aranan öğretmen Samsun'da yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FETÖ'den aranan öğretmen Samsun'da yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
FETÖ'den aranan öğretmen Samsun'da yakalandı

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinden FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan bir öğretmen, Samsun'un Bafra ilçesinde gözaltına alındı.

ANKARA (İHA) - Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinden FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan bir öğretmen, Samsun'un Bafra ilçesinde gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak ve yönetmek" suçlarından yakalama kararı bulunan S.Ş.(33) Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu Bafra ilçesinin Evrenuşağı Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan S.Ş.'nin örgütün eğitim kurumlarında öğretmenlik yaptığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, Ankara, Samsun, Sulh, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title