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FETÖ'den aranan hemşir yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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FETÖ'den aranan hemşir yakalandı

Fethullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hemşir yakalandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Fethullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hemşir yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü FETÖ'ye 'bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S.'nin (36) yakalanması için çalışma başlattı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, daha önceden FETÖ'den ihraç edilen H.S.'yi gözaltına aldı. Şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, Terör Örgütü, Şanlıurfa, Jandarma, 3. Sayfa, Haberler

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