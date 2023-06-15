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FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan hakkında hapis cezası bulunan bir kişi tutuklandı.

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan hakkında hapis cezası bulunan bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ordu Ağır Ceza Mahallesi'nce "FETÖ'ye üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan M.G., Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.G. adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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