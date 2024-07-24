FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan öğretmen yakalandı

SAMSUN - Samsun'da FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan öğretmen polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında yargılandığı ağır ceza mahkemelerince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen Y.K.'nın hakkında cezası kesinleşince yakalama kararı çıkartıldı. Y.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Y.K.'nın daha önce örgütün iltisaklı eğitim kurumlarında öğretmen olarak görev yaptığı öğrenildi.

TEM Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Y.K. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Şahıs tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.