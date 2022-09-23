FETÖ'den 1 tutuklama 3. Sayfa Haberleri Gaziantep'te gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına 3 kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gaziantep'te gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına 3 kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişi, yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Örgütün mahrem sorumlusu olduğu tespit edilen 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüpheli şahıs ise serbest bırakıldı. - GAZİANTEP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Cumhuriyet Başsavcılığı Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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