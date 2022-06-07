FETÖ davasında ki adli kontrol kararına savcılıktan itiraz - Haberler

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FETÖ davasında ki adli kontrol kararına savcılıktan itiraz

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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FETÖ davasında ki adli kontrol kararına savcılıktan itiraz

DÜZCE(İHA) – Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçlarından mahkemeye sevk edilen 5 şüpheli adli kontrol ile serbest kaldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçlarından mahkemeye sevk edilen 5 şüpheli adli kontrol ile serbest kaldı. Başsavcılık karara itiraz edecek.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçlarından yürütülmekte olan soruşturma dahilinde haklarında gözaltı kararı bulunan toplamda 5 şüpheli polis ekipleri tarafından gözlem altına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli 6 Haziran 2022 tarihinde adliyeye sevk edildi. Savcılıkta alınan ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol tedbirleri uygulanmak kaydıyla serbest bırakıldılar. Cumhuriyet Başsavcılığının karara itiraz edileceği bildirildi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet 3. Sayfa Haberler

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