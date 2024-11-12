FETÖ Davalarından Aranan İki Şahıs Afyonkarahisar'da Yakalandı
Afyonkarahisar'da yapılan polis operasyonunda, FETÖ'ye üye olma suçlarından hapis cezası bulunan iki şahıs yakalandı ve tutuklandı.
Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davalarından hapis cezalarıyla aranan 2 şahıs polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, FETÖ'ye üye olma suçundan 2016 yılında Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında işlem yapılan, örgüt içerisinde sözde Bölge Öğretmeni olarak görev yapan ve 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.Y., kent merkezinde polis tarafından yapılan operasyonla yakalandı.
Ekipler bir başka operasyonda ise örgüt üye olma suçundan 2017 yılında Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında işlem yapılan ve 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan A.İ.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Her iki şahısta emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR