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FETÖ Davalarından Aranan İki Şahıs Afyonkarahisar'da Yakalandı

FETÖ Davalarından Aranan İki Şahıs Afyonkarahisar'da Yakalandı
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Afyonkarahisar'da yapılan polis operasyonunda, FETÖ'ye üye olma suçlarından hapis cezası bulunan iki şahıs yakalandı ve tutuklandı.

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davalarından hapis cezalarıyla aranan 2 şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, FETÖ'ye üye olma suçundan 2016 yılında Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında işlem yapılan, örgüt içerisinde sözde Bölge Öğretmeni olarak görev yapan ve 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.Y., kent merkezinde polis tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

Ekipler bir başka operasyonda ise örgüt üye olma suçundan 2017 yılında Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında işlem yapılan ve 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan A.İ.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Her iki şahısta emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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