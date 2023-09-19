İstanbul'da FETÖ/PDY üyesi doktor Süleyman S.Z.'nin bir klinikte hayvanlarda kullanılan ilaçları 40'a yakın çocuğa verip hipnoz ederek ailelere 'cinsel istismar' tuzağı kurduğu iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı. Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından çocukların tekrarlayan travmalara maruz kalmamaları ve soruşturmanın sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi amacıyla yayın yasağı getirilmesine karar verdi.

FETÖ'cü doktorun 'cinsel istismar' tuzağı soruşturmasında yeni gelişme: Yayın yasağı getirilmesine karar verildi

Çocukların tekrarlayan travmalara maruz kalmamaları ve soruşturmanın sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi amacıyla yayın yasağı getirilmesine karar verildi

İSTANBUL - İstanbul'da FETÖ/PDY üyesi doktor Süleyman S.Z.'nin bir klinikte hayvanlarda kullanılan ilaçları 40'a yakın çocuğa verip hipnoz ederek ailelere 'cinsel istismar' tuzağı kurduğu iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı. Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından çocukların tekrarlayan travmalara maruz kalmamaları ve soruşturmanın sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi amacıyla yayın yasağı getirilmesine karar verdi.

İstanbul'da FETÖ/PDY üyesi doktor Süleyman S.Z.'nin bir klinikte hayvanlarda kullanılan ilaçları 40'a yakın çocuğa verip hipnoz ederek ailelere 'cinsel istismar' tuzağı kurduğu iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı. Bakırköy 7. Sulh Ceza Hakimliği mağdur çocukların kimliklerinin ortaya çıkmasına neden olabilecek soruşturma kapsamına ilişkin bir takım bilgi ve görüntüler yayınlandığının gözlemlenmesi üzerine çocukların tekrarlayan travmalara maruz kalmamaları ve soruşturmanın sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi amacıyla her türlü haber, röportaj ve olay görüntülerine ilişkin yayın yasağı getirilmesine karar verdi.