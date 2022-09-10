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FETÖ bağlantılı 5 kişi Yunanistan'a kaçamadan yakalandı

3. Sayfa Haberleri

FETÖ bağlantılı 5 kişi Yunanistan'a kaçamadan yakalandı Edirne'de yasadışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ/PDY mensubu yakalandı.

FETÖ bağlantılı 5 kişi Yunanistan'a kaçamadan yakalandı

EDİRNE - Edirne'de yasadışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ/PDY mensubu yakalandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adli kontrol şartı bulunan 1'i kadın 5 kişi yasadışı yollardan yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Terörle Mücadele Ekipleri tarafından takip edildiklerinden habersiz olan E.E., H.B., S.Ö., V.Ç. ve S.Ç. isimli şahıslar Uzunköprü'de araç kiralamak istediklerini belirtmeleri üzerine O.G. isimli şahısla bağlantı kurarak İstanbul'dan Edirne'nin Uzunköprü ilçesine geldiler. İlçeye bağlı Demirtaş Mahallesi'nde bulunan tren istasyonu civarında sınırı geçmek için hazırlık yaparken Uzunköprü Asayiş Şube Ekipleri ve TEM ekipleri tarafından yola barikat kurularak kıskıvrak yakalandılar.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheli şahıslar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Edirne F Tipi cezaevine gönderildi. Yakalanan FETÖ/PDY mensuplarını yasadışı yollardan yurtdışına kaçırmaya çalıştığı iddia edilen O.G. isimli şahıs hakkında 'Göçmen Kaçakçılığı' suçundan işlem başlatıldı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahsın FETÖ/PDY Terör Örgütü ile bir bağlantısının olup olmadığı ise araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Berkant Şükrü Doğan Uludağ - 3. Sayfa

Yunanistan Uzunköprü Edirne 3. Sayfa Haberler

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