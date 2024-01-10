Fethiye Şövalye Adasında Yaralanan Vatandaşın Tıbbi Tahliyesi Gerçekleştirildi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Şövalye Adasında yaralanan bir vatandaş, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliye edildi. Yardım çağrısı üzerine harekete geçen ekipler, yaralı vatandaşı Şövalye Adasından alarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim etti.
Muğla'nın Fethiye ilçesi Şövalye Adasında yaralanan vatandaş Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.
Fethiye Şövalye Adasında yaralanan vatandaş için yardım çağrısı yapılması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yaralanan vatandaş Şövalye Adasından bota alınarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edildi. - MUĞLA