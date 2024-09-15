Fethiye Kızılada Açıklarında Su Alan Tekne Kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesi Kızılada açıklarında su alan 24 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılarak Karagözler'e emniyetle yanaştırıldı.
Fethiye Kızılada açıklarında su alan 24 metre boyundaki tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kızılada açıklarında seyreden ve su alan, içinde 3 kişinin bulunduğu 24 metre boyundaki tekne, yapılan onarımın ardından KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek Karagözler'e emniyetle yanaştırıldı. - MUĞLA