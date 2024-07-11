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Fethiye Katrancı Koyunda Çıkan Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

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Muğla'nın en güzel koylarından ve mesire alanlarından Fethiye Katrancı koyunda başlayan yangın ekiplerin zamanında müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın en güzel koylarından ve mesire alanlarından Fethiye Katrancı koyunda başlayan yangın ekiplerin zamanında müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Fethiye Katrancı koyu yakınında saat 15.46 da duman ihbarı yapıldı. Fethiye Yanıklar'da konuşlu yangın söndürme helikopteri ve 2 arazöz, bir su tankeri yangına müdahale etti. Yangın ufak bir alanda büyümeden söndürüldü.

Yangın sonrası ekipler soğutma çalışmasını sürdürüyor. Yangının yıldırım düşmesi sonrası çıktığı tahmin ediliyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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