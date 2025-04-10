Çatışma ihtimali vardı! Türkiye ve İsrail arasında ilk temas sağlandı

Çatışma ihtimali vardı! Türkiye ve İsrail arasında ilk temas sağlandı
Ahmet Minguzzi davasının ilk duruşması başladı

Türkiye'nin kilitlendiği dava başladı! Gözler çıkacak kararda
Duruşmaya dakikalar kala Ahmet Minguzzi'nin mezarına saldırı

Duruşmaya dakikalar kala korkunç saldırı! Savcılık harekete geçti
Trump'ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti! Savaş kızışacak, rest çektiler

Trump'ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti

Fethiye'deki Yangında 4 Tekne Kül Oldu

Fethiye'deki Yangında 4 Tekne Kül Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethiye'nin Karagözler Mahallesi'nde bir iskelede çıkan yangında 1 motoryat ve 3 tekne tamamen yanarak küle döndü. Olay yerine intikal eden itfaiye ve Sahil Güvenlik ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Fethiye'de çıkan yangında iskeleye bağlı 4 tekne küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye'nin Karagözler Mahallesi'ndeki otel önünde bulunan yat bağlama iskelesinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipler alev alan 1 motoryat ve 3 tekneye müdahale etti. Diğer tekne ve motoryatlar bölgeden uzaklaştırılırken ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - MUĞLA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.