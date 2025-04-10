Fethiye'deki Yangında 4 Tekne Kül Oldu

Fethiye'de çıkan yangında iskeleye bağlı 4 tekne küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye'nin Karagözler Mahallesi'ndeki otel önünde bulunan yat bağlama iskelesinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipler alev alan 1 motoryat ve 3 tekneye müdahale etti. Diğer tekne ve motoryatlar bölgeden uzaklaştırılırken ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - MUĞLA