Fethiye'deki Otel İnşaatında Yangın Çıktı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde inşası devam eden bir otelde işçilerin kaldığı konteynır bölümünde çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

Fethiye'nin Çiftlik Mahallesi'nde bir otel inşaatının yanında bulunan konteynırlarda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören işçiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Yangının mesai saatinde çıkması nedeniyle içeride kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Yanmayan konteynerlerde kalan eşyalarını toplayan işçiler, güvenli bölgelere sevk edildi. Yangın nedeniyle bölge dumanla kaplandı. Bazı vatandaşlar ise yüksek tepelerden yangını izledi. - MUĞLA