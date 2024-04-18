Fethiye'deki Otel İnşaatında Yangın Çıktı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir otel inşaatının bahçesindeki konteynerlerde yangın çıktı. Hızla büyüyen yangını söndürmek için ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, öğlen saatlerinde Fethiye ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi'nde bir otel inşaatının bahçesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve orman ekiplerinin alevlere müdahalesi devam ediyor. Yangının mesai saatinde çıkması nedeniyle içeride kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, Çiftlik Mahallesi semaları dumanla kaplandı. - MUĞLA