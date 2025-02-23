Erdoğan, AK Parti kongresinde konuşuyor

Erdoğan'dan Ankara'daki tarihi kongrede önemli açıklamalar
AK Parti'de büyük değişim! İşte MKYK listesindeki isimler

AK Parti MKYK belli oldu! Listede birbirinden sürpriz isimler var
Erdoğan'dan tarihi kongre öncesi CHP'ye 'şaibe' göndermesi

Tarihi kongre hızlı başladı! 60 bin kişi önünde CHP'ye olay gönderme
AK Parti MKYK'sında Mesut Özil sürprizi

AK Parti'de Mesut Özil sürprizi! Listeye 43. sıradan girdi

Fethiye'deki Odun Satış Yerinde Yangın Çıktı

Fethiye'deki Odun Satış Yerinde Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethiye'nin Karac¸ulha Mahallesi'nde odun satışı yapan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, ancak iş yerinde hasara yol açtı.

Fethiye'de odun satışı yapan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, ancak iş yerinde hasara yol açtı.

Fethiye'nin Karac¸ulha Mahallesi 248. Sokak'taki odun satıs¸ı yapılan is¸ yerinde henu"z belirlenemeyen bir nedenle yangın c¸ıktı. C¸evredekilerin 112 Acil C¸agˆrı Merkezi'ne ihbarı u"zerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekibinin hızlı mu"dahalesiyle so"ndu"ru"ldu". Yangın nedeniyle is¸ yerinde hasar olus¸tu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İftar menülerinin fiyatı belli oldu
img

Şakir Paşa Ailesi neden durduruldu? RTÜK sebepleri sıraladı
img

AK Parti MKYK belli oldu! Listede birbirinden sürpriz isimler var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti kısmi af için düğmeye bastı! Kritik tarih 31 Temmuz 2023

Kısmi af geliyor! Kritik tarih 31 Temmuz 2023
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, daha oynanmadan tarihe geçti

Daha oynanmadan tarihe geçti
Aileler arasında kız isteme kavgası: 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

İki aile arasında kız isteme kavgası! 3 kişi öldü 7 kişi yaralandı
Devlet hastanelerinde muayene olanların ödeyeceği ücretler değişti

Devlet hastanesi muayene ücretleri yeniden değişti
Sosyal medyanın getirdiği hal! Etkileşim için yapılan rezilliğe bakın

Sosyal medyanın getirdiği hal! Etkileşim için yapılan rezilliğe bakın
Yusuf Akçiçek'e ilk resmi teklif geldi: Fenerbahçe anında reddetti

Fenerbahçe bir saniye bile düşünmeden reddetti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.