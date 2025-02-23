Fethiye'deki Odun Satış Yerinde Yangın Çıktı
Fethiye'nin Karac¸ulha Mahallesi'nde odun satışı yapan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, ancak iş yerinde hasara yol açtı.
Fethiye'de odun satışı yapan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, ancak iş yerinde hasara yol açtı.
Fethiye'nin Karac¸ulha Mahallesi 248. Sokak'taki odun satıs¸ı yapılan is¸ yerinde henu"z belirlenemeyen bir nedenle yangın c¸ıktı. C¸evredekilerin 112 Acil C¸agˆrı Merkezi'ne ihbarı u"zerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekibinin hızlı mu"dahalesiyle so"ndu"ru"ldu". Yangın nedeniyle is¸ yerinde hasar olus¸tu. - MUĞLA