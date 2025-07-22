Fethiye'deki 20 Yıllık Cinayet Davasında Yargılama Devam Ediyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 20 yıl önce işlenen cinayet olayına ilişkin 1'i tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Z.K, tutuksuz sanıklar C.K, Ş.K. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık N.P. ise duruşmaya katılmadı. Tutuklu sanık Z.K, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek tahliyesini talep etti.

Hayvanlarını geçmiş zamanda kimsenin kesmediğini iddia eden Z.K, "Bana iftira atıyorlar. Ben Ş.K'ye 'Maktulün kafasına taşla vurup öldürdüm' diye bir beyanım da olmadı. 8 aydır suçsuz yere cezaevinde yatıyorum" dedi.

Tanık Bayram D. ise en son 2005'in Mayıs ayında gördüğü maktul Erdoğan Bozkurt'un yeğeni olduğunu söyledi. Erdoğan ile sanıklar arasında tartışma görmediğini anlatan Bayram D, "C.K. ve Z.K. 'Mallarımız kayboluyor, Erdoğan'ı öldüreceğiz' diyorlardı. Bu duyumu annem Fatma D.'ye anlattım. Annem de gidip şikayet dilekçesi vermiş. Sanıkların hepsi Erdoğan'ı tanıyordu ancak şimdi 'Tanımıyoruz' diyorlar" diye konuştu.

Diğer tanığın dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanık Z.K'nin adli kontrol şartlarıyla tahliyesine hükmetti. Duruşma, eksiklerin giderilmesi ve diğer tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

Olay:

İlçe Emniyet Müdürlüğüne 2010'da Erdoğan Bozkurt'un kayıp olduğuna dair ailesi tarafından müracaatta bulunulmuş, yapılan araştırmada Bozkurt'un izine rastlanılmamıştı. Faili meçhul olayların aydınlatılması çalışmaları kapsamında dosya geçen yıl yeniden açılmış, Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz ve uzun süren çalışması neticesinde Bozkurt'un 2005 yılında öldürüldüğü belirlenmişti. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan C.K, Z.K, N.P, Ş.K, ve H.C. 7 Aralık 2024'te tutuklanmıştı. Maktule ait olduğu değerlendirilen kemikler, jandarma kadavra köpeği "Sefil"in tepki verdiği noktada yapılan kazıda bulunmuş ve kimlik tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti. Adli Tıp Kurumunca, kafatasında ateşli silahla vurulmaya bağlı kırık olduğu belirlenen kemiklerin Bozkurt'a ait olduğu tespit edilmişti. H.C. hakkında kasten öldürme suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verilmişti. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca, Erdoğan Bozkurt'un ölümüyle ilgili tutuklu sanıklar C.K, Z.K, N.P. ve Ş.K. hakkında ağırlaştırılmış müebbet talebi hazırlanan iddianame, Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Daha sonra N.P. ile ilgili de tutuksuz yargılanması yönünde karar alınmıştı. Tutuklu sanıklar C.K. ile Ş.K. 12 Mayıs'taki duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. - MUĞLA