Fethiye'de yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını söndürüldü - Haberler

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Fethiye'de yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Fethiye'de yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İnlice Mahallesi'ndeki sarp ve kayalık bölgede bulunan orman alanında, yıldırım düşmesinin ardından yangın başladı. Dumanların yüksekliğini görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım çağrısı üzerine bölgeye 2 helikopter, arazözler ve yangın söndürme işçileri sevk edildi. Yangına, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alınarak soğutma çalışması devam ediyor. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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