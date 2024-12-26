Fethiye'de Yeni Yıl Öncesi Eğlence Mekanlarına Denetim

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yeni yıl öncesi eğlence mekanlarında denetim gerçekleştirdi.

Fethiye'de Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından bar ve eğlence mekanlarında yeni yıl öncesi denetim yapıldı. Umuma açık istirahat ve eğlence mekanlarının denetimi ile ilgili olarak 6 işletme denetlendi. Denetimlerde, 18 yaş altı kişilerin mekanlarda olup olmadığı, kapalı alanlarda sigara denetimi ve uyuşturucu madde denetimi yapıldı. Ayrıca mekanların genel düzenlemeleri ve hijyen standartları da kontrol edildi. Denetimler sonucu işletmelerde tespit edilen eksiklikler tutanak altına alınırken, işyeri sahiplerine sözlü olarak asayiş konusunda uyarılar yapıldı. Emniyet ekipleri bu tür denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini ifade etti. - MUĞLA