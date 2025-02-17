CHP kurultayıyla ilgili bomba itiraf: Delegelere para sağlayan kişi, büyükşehir belediye başkanı

"Delegelere para sağlayan kişi, büyükşehir belediye başkanı"
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Malatya'da korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Ankara'da sendika şube başkanı sekreterini öldürüp intihar girişiminde bulundu

Sendikada cinayet! Başkan, sekterini öldürüp kafasına sıktı
Hakkında tahliye kararı verilen Ayşe Barım, savcılığın itirazıyla yeniden tutuklandı

Ayşe Barım cezaevinden çıkamadan yine tutuklandı

Fethiye'de Yasa Dışı Göçmen Yakalandı

Fethiye'de Yasa Dışı Göçmen Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, fiber karinalı lastik botla yasa dışı yollardan çıkış yapmak isteyen iki kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde fiber karinalı lastik bot ile yasa dışı yollardan çıkış yapmak isteyen iki kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Fethiye ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisinde ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 2 şahıs yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın
img

Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler
img

Hükümeti bile korku sardı! Real Madrid ligden çekiliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın

Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın
Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

İşte Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının ilk 11'leri
Rezillik diz boyu! Kadın yolcu, aracına bindiği taksiciyi evine davet etti

Kadın yolcudan aracına bindiği taksiciye ahlaksız teklif
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler

Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler
Sevgililer Günü'nde eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısında şoke oldu

Eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısında şoke oldu
Bir dönem saçını sarıya boyatan Meral Akşener'in son hali

Bu görüntüsünden eser yok! İşte Meral Akşener'in son hali

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.