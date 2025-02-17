Fethiye'de Yasa Dışı Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde fiber karinalı lastik bot ile yasa dışı yollardan çıkış yapmak isteyen iki kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Fethiye ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisinde ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 2 şahıs yakalandı. - MUĞLA