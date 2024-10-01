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Fethiye'de Yasa Dışı Göçmen Operasyonu: 49 Kişi Yakalandı

Fethiye'de Yasa Dışı Göçmen Operasyonu: 49 Kişi Yakalandı
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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan çıkış hazırlığındaki 49 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Operasyon Cennet Koyu'nda gerçekleştirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından koyda yasa dışı yollardan çıkış hazırlığındaki 49 düzensiz göçmen yakalandı.

Fethiye ilçesi Cennet Koyu'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, Sahil Güvenlik Dalış Timi ve Seydikemer İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile müştereken kara üzerinde bulunan 49 düzensiz göçmen (beraberinde 3 çocuk) yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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