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Fethiye'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

Fethiye'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı
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Uyuşturucu ticaretinden 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan C.Ö., Muğla'nın Fethiye ilçesinde Jandarma tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticaretinden 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı JASAT Birimi tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, hakkında "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçlarından 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ö., Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan C.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemece tutuklanan şahıs, Eşen T Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Muğla İl Jandarma Komutanlığı, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlarını sürdüreceğini belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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