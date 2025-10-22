Haberler

Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonunda Polise Ateş Açan İki Zanlı Tutuklandı

Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonunda Polise Ateş Açan İki Zanlı Tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu operasyonu sırasında polise ateş açan iki zanlı tutuklandı. Operasyon sırasında yaralanan bir polis memurunun sağlık durumu iyi, diğer üç kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu operasyonu sırasında polise ateş açan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 zanlı tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik, İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik başlattığı çalışma kapsamında Karaçulha Mahallesi'ndeki bir apartmana operasyon düzenledi. Operasyon sırasında şüpheliler ekiplerin üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu bir polis memuru ayağından yaralandı. Şüphelilerden biri olay yerinde yakalanırken, apartmana kaçan ve silahlı olduğu belirlenen diğer şüpheli için bölgeye Polis Özel Harekat timi sevk edildi. Yaklaşık 4 saat süren operasyonun ardından ikinci şüpheli de etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Yapılan incelemede şüphelilerden A.K'nin 20 yıl, V.A'nın ise 27 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. İki zanlının ifadeleri ve teknik takip sonucu, olayla bağlantılı oldukları tespit edilen 3 kişi daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece V.A. ve A.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, olayda yaralanan polis memurunun tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
ABD ve AB'den Rusya'ya yaptırım uygulama kararı

Trump ve AB, Putin'i aynı anda vurdu! Ağır yaptırımlar geliyor
İsrail'in Batı Şeria kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler

Yine rahat durmadı! Skandal karara Türkiye'den tepkiler yükseliyor
Eski eşini, kayınvalidesini öldürüp üvey kızını yaraladıktan sonra intihara kalkıştı

Önüne çıkanı öldürüp son kurşunu kendine sakladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Kjetil Knutsen Galatasaray taraftarını yorumladı: Tıkaçlar işe yaramadı, baş ağrım var

Galatasaray taraftarını yorumladı: Baş ağrım var, tıkaçlar...
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Birileri yine üniversiteleri karıştırmaya başladı

Birileri yine üniversiteleri karıştırmaya başladı
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Vicky Pattison'dan şaşırtan cinsellik kararı

Ünlü çift cinsel perhize girdi: Ercan sabırla bekliyor
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Londra'da kahvesini kanalizasyona döken Türk kadına 150 sterlin ceza

Kalan kahvesini kanalizasyona döktü, binlerce lira ceza kesildi
Eski NATO Genel Sekreteri'nin kitabında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili yazdıkları bomba: Neşeyle mısırlarımızı yedik

Erdoğan'la ilgili yazdıkları bomba: Neşeyle mısırlarımızı yedik
Ne diyeceği merak konusuydu: Netanyahu'dan Türk askeri sorusuna cevap

Gazze'de Türk askerini ister mi? İlk kez açıkça soruldu, işte cevabı
Mehmet Topal'a yurt dışından sürpriz teklif

Mehmet Topal'a yurt dışından sürpriz teklif
Osimhen'in tarihe geçtiği maçta Galatasaray, Bodo/Glimt'i cehennemden çıkarmadı

Osimhen tarihe geçti, Bodo/Glimt cehennemden çıkamadı
Romanya'dan Rusya'ya sert uyarı: İHA'ları hemen vururuz

Putin'i o ülke açık açık tehdit etti: Hemen vururuz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.