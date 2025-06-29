Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyonda büyük miktarda uyuşturucu madde, silah ve para ele geçirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde, silah ve para ele geçirildi. Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile İstihbarat Şube ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda bin 256 gram esrar, 101 gram kokain, 49 adet sentetik ecza, 12 kök Hint keneviri, 3 adet ruhsatsız tabanca, 74 adet fişek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 132 bin 800 TL, 700 dolar, 220 pound ve 70 euro para ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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