Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce Fethiye ilçesinde yapılan müşterek çalışmada; Bin 256 gram esrar, 101 gram kokain, 49 adet sentetik ecza, 12 kök Hint keneviri, 3 adet ruhsatsız tabanca, 74 adet fişek, suçtan kazanıldığı değerlendirilen 132 bin 800 TL, 700 Dolar, 220 Pound, 70 Euro para ele geçirildi.

Yakalanan 7 şüpheli şahıstan 2'si adli kontrol kararı ile serbest bırakılmış, 5 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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