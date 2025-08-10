Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fethiye'de uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik ortak operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 2 kilo 872 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 5 şüpheli hakkında TCK 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti) suçundan adli işlem yapıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MUĞLA