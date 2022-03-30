Fethiye'de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı - Haberler

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Fethiye'de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Fethiye'de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETHİYE, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, çeşitli kimyasal içerikli uyuşturucuları piyasaya sürdüğü tespit edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen 4 farklı adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda farklı miktarlarda eroin, metamfetamin, skunk, esrar gibi uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Fethiye, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

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