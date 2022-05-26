Fethiye'de uçuruma devrilen traktörün sürücüsü öldü - Haberler

Muğla'nın Fethiye ilçesinde zeytin tarlasından dönerken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gürel Özdemir (76) idaresindeki 49 FC 159 plakalı traktör ile Esenköy Mahallesi Hacıoğlu mevkiinde zeytinlikten dönerken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metrelik uçuruma devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Özdemir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından, Özdemir'in cansız bedeni traktörün altından çıkarılarak, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen Özdemir'in yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa