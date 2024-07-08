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Fethiye'de Tüp Patlaması Sonucu Hayatını Kaybeden Doktor Kurtarılamadı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen tüp patlaması sonucu ağır yaralanan doktor Ural Postalcı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından düzenlenecek cenaze töreniyle Postalcı, toprağa verilecek.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tüp patlaması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ural Postalcı isimli doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Karagözler Mahallesi'ndeki Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde 2 Temmuz Salı günü saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde bulunan mutfak tüpü henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlama sonrası çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bölgeye, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından patlama sonrası evde çıkan yangın kontrol altına alınırken, o esnada evde bulunan ve ağır şekilde yaralanan Ural Postalcı (83), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da Antalya'ya sevk edilen Postalcı doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Postalcı'nın 8 Temmuz Pazartesi günü Fethiye Merkez Yeni Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Taşyaka Şehir Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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