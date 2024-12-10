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Fethiye'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Fethiye'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde devrilen minibüsün altında kalan sürücü Enes Y. hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen minibüsün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Enes Y. idaresindeki 07 BBL 394 plakalı minibüs Fethiye-Ölüdeniz yolu Oluklu mevkiinde devrildi. Yapılan ihbar sonrasında kaza yerine kısa zamanda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirledi. Devrilen minibüsün altında kalan sürücüyü çıkarmak için ekipler yoğun çaba sarf etti. Kazada yaşamını yitiren Enes Y.'nin cenazesi savcının talimatı ile Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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