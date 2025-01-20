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Fethiye'de Trafik Kazası: 6 Yaralı

Fethiye'de Trafik Kazası: 6 Yaralı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. İki aracın çarpışması sonucu gerçekleşen kaza sonrasında yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Çamköy Mahallesi trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde iki aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2'si çocuk 6 kişi olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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