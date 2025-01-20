Fethiye'de Trafik Kazası: 6 Yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Çamköy Mahallesi trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde iki aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2'si çocuk 6 kişi olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA