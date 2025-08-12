Fethiye'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olay, Seydikemer - Fethiye karayolu üzerindeki motocross parkuru kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Seydikemer - Fethiye karayolu üzerindeki motocross parkuru kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.K. idaresindeki 48 AOR 968 plakalı otomobil ile M.T. yönetimindeki 48 ARH 037 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç sürücüleri O.K. ve M.T. ile yolcu olarak bulunan A.D. yaralandı. Kazayı gören vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan O.K. ve A.D.'nin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
