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Fethiye'de Teknede Yangın: Maddi Hasar Oluştu

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Fethiye'nin Akvaryum Koyu açıklarında bir teknede çıkan yangında alevler kısa sürede tüm tekneyi sardı. Yangın denizden müdahale edilerek söndürüldü ve büyük maddi hasar meydana geldi.

Fethiye'nin Akvaryum Koyu açıklarında bir teknede yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede tüm tekneyi sardığı yangında maddi hasarın büyük olduğu öğrenildi. Yanan tekne denizden müdahale edilerek söndürüldü.

Fethiye ilçesi Akvaryum Koyu açıklarında bulunan bir teknenin motor kısmından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm tekneyi sardı. Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve Deniz Polisi ekipleri alevlere müdahale etti. Ekipler, yangını kontrol altına almak için uzun çalışma yürüttü. Teknede bulunan 2 kişi denize atlayarak kurtuldu. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Tekne kullanılamaz hale geldi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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