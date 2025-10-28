Haberler

Fethiye'de Şüpheli Çanta Alarmı: Silah ve Kesici Aletler Ele Geçirildi

Fethiye'de Şüpheli Çanta Alarmı: Silah ve Kesici Aletler Ele Geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fethiye'de bir iş yeri önüne bırakılan şüpheli çanta, içinde silah ve kesici aletlerin bulunmasıyla polisi harekete geçirdi. Olayla ilgili şüpheli şahıslar kısa sürede tespit edilerek adli işlem başlatıldı.

Fethiye'de bir iş yeri önüne bırakılan şüpheli çanta, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, bir işyeri önüne bırakılan çanta içerisinde 5 adet av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet tabanca, 10 adet kesici alet, 1 adet çekiç, tabancalara ait 12 adet fişek ve 28 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda olayla ilgili şüpheli şahıslar kısa sürede tespit edilerek haklarında gerekli adli işlemler başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan törene Togg'un özel versiyonu ile geldi

İlk kez görücüye çıktı! Erdoğan özel üretim Togg'la alana geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dizi sektöründe rekor ücret! En çok kazanan kadın oyuncu belli oldu

Bölüm başına servet kazanıyor! Dizi dünyasında rekor ücret
Sibil Çetinkaya'dan hastane odasından yeni paylaşım: Uzun bir süre daha buradaymışız

10 gündür hastanede! Ateşi düşmüyor ağrıları artıyor
Bahçeli'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilk yorum

Sürecin mimarı Bahçeli'den PKK'nın çekilme kararına ilk yorum
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
Dizi sektöründe rekor ücret! En çok kazanan kadın oyuncu belli oldu

Bölüm başına servet kazanıyor! Dizi dünyasında rekor ücret
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
Volkan Demirel Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi

Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi
İstanbul'da hastanede korkutan yangın! Dumanlar gökyüzüne yükseldi

İstanbul'da hastanede korkutan yangın! Dumanlar gökyüzüne yükseldi
Bakan Tekin'den okullara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin asılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt

Muhalefeti ayaklandıran tartışmaya Bakan Tekin noktayı koydu
2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilana çıkıldı

2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilan verildi
Türkiye'nin yeraltı hazinesi! Altın yatakları dünyanın gündeminde

Türkiye'nin yeraltı hazinesi! Altın yatakları dünyanın gündeminde
Papa'nın ziyareti öncesi İznik'te tarihi keşif

Papa'nın ziyareti öncesi tarihi keşif! Polis 24 saat nöbet tutuyor
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.