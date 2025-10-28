Fethiye'de Şüpheli Çanta Alarmı: Silah ve Kesici Aletler Ele Geçirildi
Fethiye'de bir iş yeri önüne bırakılan şüpheli çanta, içinde silah ve kesici aletlerin bulunmasıyla polisi harekete geçirdi. Olayla ilgili şüpheli şahıslar kısa sürede tespit edilerek adli işlem başlatıldı.
Fethiye'de bir iş yeri önüne bırakılan şüpheli çanta, polis ekiplerini harekete geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, bir işyeri önüne bırakılan çanta içerisinde 5 adet av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet tabanca, 10 adet kesici alet, 1 adet çekiç, tabancalara ait 12 adet fişek ve 28 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.
Yapılan çalışmalar sonucunda olayla ilgili şüpheli şahıslar kısa sürede tespit edilerek haklarında gerekli adli işlemler başlatıldı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa