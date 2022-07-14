Fethiye'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yanarken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ölüdeniz'den Fethiye istikametine giden, 34 BP 6797 plakalı otomobil, seyir halindeyken Ölüdeniz Mahallesi Oluklu mevkiinde alev aldı. Alevlerin motor bölümünü sarmasıyla otomobil bir anda alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Fethiye itfaiye ekipleri tarafından otomobildeki yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanan olmazken, araç kullanılmaz hale geldi.